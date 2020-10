A pochi giorni dall’approdo ufficiale in Italia della PS5, la nuova e attesa console di casa Sony, il produttore nipponico ha appena svelato ufficialmente la nuova PlayStation App, la companion app per dispositivi Android e iOS.

Stiamo parlando della “nuova” PlayStation App in quanto il colosso Sony ha voluto rinnovare essenzialmente ogni aspetto dell’applicazione, per entrambi i sistemi operativi precedentemente citati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PlayStation App rinnovata sotto ogni aspetto, ecco le novità

Per prima cosa parliamo dell’interfaccia utente, che è tutta nuova. La schermata home ora include le informazioni principali sulle attività degli amici e sui dettagli personali, compresa la Trophy list. L’app PS Messages sarà integrata nella PlayStation App, pertanto non esisterà più come app indipendente. Tutte le conversazioni e i thread esistenti nell’app PS Messages verranno spostati nell’app PlayStation.

Il colosso ha introdotto la possibilità di creare chat e voice party, fino a un massimo di 15 partecipanti. Ora il PS Store è integrato in modo migliore nella PS App, con lo scopo di rendere più semplice e fluido l’accesso allo store e ai contenuti che propone. Per i possessori di PS5 ci saranno delle funzionalità esclusive su PS App, come il lancio in modalità remota dei giochi e la gestione dello storage della console direttamente dall’app.

Ci sarà anche una sezione Explore dove verranno proposte news e aggiornamenti sul mondo PlayStation. La nuova PlayStation App è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso i rispettivi store. È probabile che ci vorrà qualche giorno affinché il rollout si completi. Qui sotto trovate entrambi i badge di download per Android e per iOS.