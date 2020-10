Euronics attiva una nuova campagna promozionale rendendola disponibile su tutto il territorio nazionale, il suo nome è ExtraSconti a Tasso Zero e, come potrete immaginare, affonda proprio le radici nella rateizzazione senza interessi.

Gli utenti che spenderanno più di 399 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla tipologia del prodotto, potranno richiedere un finanziamento con TAN e TAEG azzerati completamente, e versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Gennaio 2021.

L’accesso al volantino Euronics è possibile in tutti i punti vendita in Italia, con prodotti sbrandizzati e legati ad una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Euronics: il risparmio è ai massimi livelli

Il risparmio da Euronics è ai massimi livelli fino all’11 novembre, uno dei prodotti sicuramente più interessanti è il Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone di nuova concezione dell’azienda sud-orientale, in grado di differenziarsi dal Galaxy S20 originario per la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, oggi in vendita a soli 599 euro.

Le sorprese non finiscono qui, molto interessante è anche la proposta relativa al Samsung Galaxy S20+, il top di gamma dell’ultimo periodo scontato a meno di 800 euro, sempre in versione no brand.

Naturalmente potremmo elencare decine e decine di offerte differenti, senza riuscire a spiegarvi a fondo il volantino Euronics, per questo motivo abbiamo deciso di inserire qui sotto tutte le pagine, apritele per maggiori informazioni e per scoprire quali sono i prezzi più bassi (sono in alta definizione).