Coop e Ipercoop non scherzano affatto nel momento in cui decidono di lanciare un volantino con il quale cercare di accalappiare più utenti possibili, “rubandoli” anche dai negozi delle dirette concorrenti.

La campagna promozionale resa disponibile in questo periodo, risulta essere attiva in esclusiva presso i punti vendita sul territorio, con possibilità di acquisto affidandosi anche alla garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che alle versioni no brand (aggiornamenti via OTA dal produttore).

Coop e Ipercoop: quali sono i prodotti che vi fanno risparmiare

I prodotti disponibili da Coop e Ipercoop che possono davvero aiutare a risparmiare moltissimo, appoggiano quasi interamente le loro speranze sul Samsung Galaxy A40, un modello appartenente alla fascia bassa del mercato italiano, in vendita a 179 euro.

Chiaramente la qualità generale non è uno dei suoi punti di forza, sebbene comunque si tratti di un terminale con un display da 5,9 pollici di diagonale con qualità SuperAMOLED, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nonché un comodo processore octa-core dalle buone prestazioni generali.

Ciò che manca è forse il comparto fotografico, questi è rappresentato da 2 sensori posteriori da 16 megapixel, con un componente anteriore di qualità superiore, che promette la buona riuscita di effetti bokeh o immagini di alto livello.

Il volantino Coop e Ipercoop è attivo ovunque sul territorio nazionale, ad oggi è raggiungibile da parte di tutti gli utenti. Per maggiori informazioni sulle offerte recatevi subito sul sito ufficiale.