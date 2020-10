Google continua a supportare le console di nuova generazione in arrivo e lo fa con il suo sistema per mobile. Dopo le prime prove della PS5, ora sappiamo che il nuovo controller della PlayStation funziona anche con Android.

L’utilizzo del controller della Playstation su Android è sempre stato un problema per gli utenti. Se ve lo state chiedendo, potete usarlo collegando tramite Bluetooth a qualsiasi dispositivo Android, ma spesso ciò causa problemi e piccole stranezze.

Android, il controller PS5 è supportato dall’OS Google

I gamepad Xbox funzionano con Android quasi perfettamente da un po’ di tempo, ma i gamepad PS3 e PS4 hanno causato spesso problemi con il sistema operativo mobile. Android Pie è più facile per i controller PS4, ma l’integrazione più stretta con i controller Xbox 360 e One li rende un’opzione migliore per la maggior parte dei giocatori mobile.

Se sei un appassionato giocatore su Playstation, sarai felice di sapere che il controller PS5 funziona con Android. Anche in questo caso, ci sono alcune stranezze, ma per la maggior parte è più che utilizzabile. Lo YouTuber Austin Evans ha testato il controller PS5 con Pixel 5 durante un video unboxing, mostrando la connessione durante la riproduzione di Xbox Game Streaming.

Durante la connessione al suo controller PS5, Android 11 non ha riconosciuto immediatamente che era stato creato da Playstation. Invece, è stato semplicemente identificato come un generico “controller wireless” ma si è collegato perfettamente. Il layout dei pulsanti sembra mappare bene, il che è ottimo per coloro che aspettano un preordine per PS5.

Sfortunatamente, come abbiamo detto, ci sono alcune “stranezze”. Ad esempio, sembra non esserci un feedback di vibrazione sul controller PS5 se accoppiato con un dispositivo Android come Pixel 5. Austin non ha testato il touchpad durante questo video pratico, ma il fatto che funzioni con Xbox Game Streaming è un buon segno in questa fase.