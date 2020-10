Una delle piattaforme powered by Google sicuramente più amata da parte degli utenti in possesso di uno smartphone powered by Android è sicuramente Android Auto, il noto software di navigazione infatti, accompagna gli automobilisti di tutto il pianeta non offrendo solo indicazioni, ma anche delle modalità di gestione facilitate per consentire un uso dello smartphone privo di rischi e distrazioni.

Ovviamente la piattaforma in quanto proprietaria dell’azienda di Mountain View gode anche della politica incentrata sugli aggiornamenti di Google, essa infatti riceve upgrades costanti e vivaci, i quali consentono all’app di offrire sempre funzionalità all’ultimo grido aggiornate e perfettamente funzionanti.

Arriva un aggiornamento corposo e completo

Per quanto riguarda il prossimo aggiornamento Google sembrerebbe aver voluto fare le cose in grande, infatti per Android Auto arriveranno numerose features, vediamole insieme:

un massiccio restyling grafico sia nella user interface della piattaforma sia nella parte dedicata alla navigazione.

Un nuovo miglioramento della modalità ad accesso facilitato pensata per gli ipovedenti.

Adesso la piattaforma sarà in grado di leggere in completa autonomia i valori dati dai vari sensori montati a bordo dell’automobile, a display verranno mostrati infatti pressione dell’olio, temperatura dell’acqua di raffreddamento, stato dei freni e pressione di gonfiaggio.

Adesso la piattaforma godrà di maggiore stabilità, cosa che eviterà crash improvvisi mentre si guida.

Se quindi siete degli utenti spesso alla guida non vi rimane che attendere, l’aggiornamento presto arriverà, servirà solo un po’ di pazienza, dal momento che viste le numerose novità Google si prenderà il suo tempo per far sia che sia perfetto.