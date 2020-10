Amazon ha lanciato mercoledì il suo sito web svedese, in un’espansione tanto attesa nel mercato dell’e-commerce nordico. Tuttavia, i media svedesi hanno subito sottolineato che gli acquirenti online avevano riscontrato numerosi errori di ortografia ed errori di traduzione sul sito web Amazon.se.

Riportiamo alcune delle testimonianze degli acquirenti svedesi, errori molto imbarazzanti per il colosso Amazon

Aftonbladet, quotidiano svedese, ha riferito che un biglietto di auguri con un gallo gigante è stato tradotto in parole che si riferiscono in modo brusco ai genitali maschili. La parola “colza” per diversi prodotti è stata semplicemente tradotta come “valdtakt”, che in svedese significa stupro.

Anche la bandiera svedese sulla funzione di selezione del paese è stata erroneamente mostrata come quella dell’Argentina.

Un portavoce di Amazon ha affermato che il rivenditore vuole “ringraziare tutti per aver evidenziato questi problemi e avere aiutato ad apportare le modifiche e migliorare Amazon.se”, aggiungendo che gli utenti che individuano gli errori dovrebbero utilizzare i collegamenti di feedback e Amazon per aiutare a correggere gli errori.

Nicklas Storakers, CEO del servizio svedese PriceRunner, ha affermato che il lancio è stato “il lavoro più disastroso che abbia mai visto”, ha riferito il sito web di tecnologia Breakit.

Breakit ha detto che gli errori linguistici svedesi fossero “traduzioni automatiche“.

Amazon ha affermato che Amazon.se offre 150 milioni di prodotti in 30 categorie. Tuttavia, l’analista di vendita al dettaglio Daniel Schmidt della Danske Bank ha dichiarato all’agenzia di stampa svedese TT che potrebbe essere difficile per Amazon diventare dominante nel mercato al dettaglio online svedese come negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

“Entrare in Svezia nel 2020 è una cosa diversa rispetto a 20 anni fa in Germania e Inghilterra”, ha detto Schmidt.

Fino al lancio del sito svedese, i clienti dei paesi nordici hanno effettuato acquisti sui siti tedeschi e britannici di Amazon.

“Continueremo a lavorare duramente per guadagnare la fiducia dei clienti svedesi fornendo un’esperienza di acquisto conveniente e affidabile”, ha affermato in una dichiarazione il vicepresidente di Amazon per l’espansione europea.