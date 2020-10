Amazon sta semplificando il controllo dei dispositivi domestici intelligenti dai suoi tablet Fire. Il nuovo Device Dashboard ti permette di riunire tutte le luci, le telecamere e gli elettrodomestici collegati in un’interfaccia più semplice. Il nuovo aggiornamento raggruppa tutti i dispositivi domestici intelligenti collegati ad Alexa in una singola pagina. In questo modo, non dovrai più cercare i singoli elettrodomestici attraverso l’app.

Con l’aggiornamento installato, ci sarà un nuovo pulsante Smart Home nell’angolo sinistro della barra di navigazione. Sarà visibile indipendentemente da ciò che stai facendo sul tablet, supponendo che la barra di navigazione sia visibile, anche nella schermata di blocco.

Amazon Fire, ecco come gestire la tua smart home

Toccando il pulsante verrà visualizzata la dashboard del dispositivo, che mira a fornire controlli essenziali piuttosto che replicare tutto ciò che l’app di un singolo dispositivo potrebbe fare. Gli interruttori a levetta nella parte superiore, ad esempio, consentiranno agli utenti di accendere o spegnere tutte le luci, controllare tutte le loro prese intelligenti o tutti i loro interruttori.

Sotto, nel frattempo, ci saranno le tessere per i singoli dispositivi. La dashboard del dispositivo mostrerà quelli che sono stati utilizzati di recente, oltre a consentire di fissare i singoli riquadri per un accesso frequente. Sarai in grado di accendere e spegnere le luci e, a seconda della lampadina, vedere la luminosità, controllare le temperature del termostato, ecc.

Non è la prima volta che vediamo un’interfaccia del genere. Gli smart display Amazon alimentati da Alexa, come il nuovo Echo Show 10 di terza generazione, hanno un’interfaccia smart home, come gli smart display Nest di Google. Amazon afferma che il nuovo Device Dashboard arriverà sui tablet Fire da oggi.