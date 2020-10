Chi pensava che il Mi Watch ufficializzato poche settimane fa sarebbe stato l’unico smartwatch di Xiaomi a essere commercializzato in Europa, si sbagliava.

Il colosso cinese ha appena certificato un nuovo indossabile presso la FCC, che di conseguenza potrebbe sbarcare presto anche in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Watch Lite potrebbe sbarcare presto anche in Italia

Si chiama Mi Watch Lite il nuovo smartwatch che potrebbe presentare a breve Xiaomi. Il dispositivo ha lasciato diverse tracce online in seguito alla sua certificazione, lasciando intendere che potrebbe arrivare anche in Italia in via ufficiale. Lo smartwatch ha un design quadrato, come potete vedere dall’immagine presente nella galleria in basso, con un display da 1,41″ touch a risoluzione HD, un modulo GPS integrato e in grado di resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il foglio che elenca alcune delle principali informazioni tecniche indica che dovrebbe integrare una batteria da 230 mAh e un sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca per 24 ore al giorno, oltre alla possibilità di rilevare diverse attività fisiche.

Come avrete capito anche voi, le informazioni tecniche sono espresse anche in italiano e questo ci fa presupporre che Xiaomi lo lancerà ufficialmente nel nostro mercato immediatamente a valle della presentazione. Torneremo ad aggiornarvi una volta che ne sapremo di più sulla data di lancio. Nel frattempo possiamo continuare a focalizzarci sul nuovo Mi 10 T Pro, smartphone abbastanza grosso per un prezzo così piccolo.

Decisamente un pregio anche la dotazione hardware di questo Mi 10T Pro, equipaggiato con processore Snapdragon 865 5G con velocità di clock sino a 2,84 Ghz che lo rende fluido e reattivo in qualsiasi operazione, comprese le sessioni di gaming più intense, pure con i giochi più impegnativi dal punto di vista grafico.