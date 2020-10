Xiaomi Mi Watch Lite è il nome di quello che sarà il prossimo smartwatch dell’azienda cinese. Al lancio sembra mancare davvero poco e in base a quanto emerso in questi ultimi giorni sembra che l’azienda possa avere intenzione di rilasciare il suo nuovo dispositivo anche in Italia.

Xioami Mi Watch Lite: l’azienda è pronta a lanciare un nuovo smartwatch, arriverà anche in Italia!

A sostegno dell’ipotesi secondo la quale l’azienda cinese potrebbe rilasciare il suo nuovo Xiaomi Mi Watch Lite anche in Italia vi è la certificazione recentemente emersa in rete, nella quale sono presenti alcuni dettagli del dispositivo, esposti anche in italiano. Le probabilità che Xiaomi abbia intenzione di lanciare il suo nuovo smartwatch anche nel nostro Paese, dunque, sembrano non essere scarse.

Sulle specifiche del nuovo dispositivo non sono ancora trapelati numerosi particolari ma dalla certificazione a cui abbiamo riferimento è possibile conoscere alcune delle caratteristiche, tra queste il display, la capacità della batteria e alcune delle probabili funzioni che sarà in grado di svolgere.

Il nuovo Xiaomi Mi Watch Lite avrà dunque un display touch quadrato da 1,41 pollici con risoluzione Full HD e sarà dotato di GPS e di una batteria da 230 mAh. Lo smartwatch potrebbe offrire la possibilità di usufruire di parecchie funzioni dedicate soprattutto all’attività fisica e, inoltre, dovrebbe essere dotato di un sensore che permette di tracciare la frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Xiaomi non ha ancora annunciato alcuna data ufficiale. Non sappiamo ancora, dunque, entro quando avremo modo di assistere alla presentazione del nuovo smartwatch.