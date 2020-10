WindTre sorprende tutti gli utenti con una promozione veramente unica nel suo genere, alcuni fortunati possono difatti attivare 70 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS verso ogni altro numero sul territorio nazionale.

Una delle ultime operator attack rese disponibili dal nuovo brand unico nasconde sorprese a non finire, il suo nome è Go 70 Fire+ e, come potete immaginare, risulta essere attivabile solamente dagli uscenti da un MVNO, ad esclusione purtroppo dei soliti semivirtuali, quindi Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile e Very Mobile.

L’attivazione può essere richiesta direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, mediante il pagamento di un contributo iniziale di 10 euro, necessario per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi sarà obbligatorio portare il proprio numero di telefono.

A differenza del solito, con questa offerta non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ovvero il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di chiedere la portabilità, senza dover pagare penali o costi aggiuntivi.

WindTre: la promozione nasconde grandi contenuti

La promozione di WindTre nasconde al proprio interno grandissimi contenuti, in particolare, dietro il pagamento di un canone fisso pari a 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, il cliente potrà godere di 70 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono in Italia.

La navigazione, come indicato poco sopra, non conosce limiti in termini di velocità, se non i 600Mbps in download previsti dallo standard 4.5G.