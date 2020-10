Vodafone si prende letteralmente gioco di TIM con il lancio di una nuova offerta veramente speciale, il suo nome è Special Unlimited e, grazie ad un prezzo particolarmente basso, è indicata per tutti gli utenti che vorranno il massimo con il minimo sforzo.

L’attivazione, purtroppo, risulta essere limitata a determinati, e fortunati, consumatori in uscita da specifici operatori telefonici. In particolar modo segnaliamo che sarà disponibile solo per coloro che richiederanno la portabilità da TIM, CoopVoce o Tiscali, mediante il pagamento iniziale di 10 euro per la SIM, e di 5 euro per la promozione in sé.

In netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da WindTre, in questo caso non è presente un vincolo contrattuale di durata, quindi il cliente potrà decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza necessariamente preoccuparsi di penali o limitazioni particolari. Allo stesso modo, Vodafone promette di non cambiare il prezzo di vendita della promozione, pari a 9,99 euro al mese da versare necessariamente tramite credito residuo, per i successivi 24 mesi dalla data di attivazione.

Vodafone: cosa contiene la Special Unlimited

A conti fatti la Special Unlimited è una promozione assolutamente interessante, anche perché permette di accedere a 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, quindi pari a 600Mbps in download (solo con smartphone abilitato), passando anche per illimitati minuti e SMS da utilizzare tranquillamente verso qualunque numero sul territorio nazionale.

L’attivazione della promozione, come specificato in precedenza, è possibile in tutti i punti vendita Vodafone disponibili sul territorio nazionale italiano, al momento non possibile sul sito ufficiale dell’azienda.