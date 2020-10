Trony attiva ufficialmente la campagna promozionale intitolata Sconto IVA, al suo interno è possibile trovare un elevato numero di offerte e di sconti assurdi, con i prezzi più bassi disponibili nel momento attuale.

Solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, quindi non sul sito ufficiale o altrove, gli utenti possono approfittare di un volantino assolutamente ricco di occasioni. Ogni singolo prodotto incluso al suo interno è distribuito in versione no brand, ed è legato da una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita d’acquisto.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare offerte Amazon e codici sconto gratis, iscrivetevi subito.

Trony: come funziona il volantino

Il funzionamento del volantino Trony è molto più semplice del previsto, a conti fatti il cliente non deve assolutamente seguire un iter specifico o sentirsi troppo limitato nell’acquisto di nuovi prodotti. Deve recarsi in negozio e può scegliere praticamente ciò che più vuole.

Una volta completato il “tour”, quando giungerà in cassa, indipendentemente dalla cifra spesa, riceverà uno sconto del 18,03% del valore finale dello scontrino. La riduzione, è importante ricordarlo, non sarà mai del 22%, poiché lo scorporo dell’IVA viene applicato al listino del prodotto, il prezzo che noi vediamo sul cartellino è composto dal listino + IVA applicata al suddetto. Una volta che vorremmo scontare l’IVA, questa non corrisponde al 22% del totale, ma precisamente al 18,03%.

Maggiori dettagli ed informazioni generali in merito al volantino trony discusso direttamente nel nostro articolo, sono disponibili nelle pagine che potete trovare elencate direttamente qui sotto.