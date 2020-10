Tante nuove serie TV stanno pian piano approdando su Netflix: con l’arrivo dell’inverno il colosso dello streaming ha l’obiettivo di rinfocolare le sue risorse al massimo così da poter offrire quanto più comfort possibile ai suoi abbonati. Dopo mesi di attesa, dunque, alcuni primi passi hanno svelato una rinascita per alcuni titoli, mentre per altri hanno confermato ciò che già era scontato: tutta la crew sta lavorando sodo nonostante la pandemia, adottando alle volte anche misure di sicurezza molto rigide sui set. Riverdale, After Life e Peaky Blinders sono solo tre dei titoli più richiesti: cosa sappiamo?

Netflix è al lavoro: ecco i primi dettagli su Riverdale, After Life e Peaky Blinders

Le produzioni americane sembrano esser state avvantaggiate: grazie all’essenza di un lockdown hanno evitato di accomunare tantissimo ritardo nonostante, in molte occasioni, siano andate comunque in pausa volontariamente per poter tutelare tutti quanti. Riverdale, dunque, sta preparando la sua sesta stagione che, come già anticipato, conterrà al suo interno un presunto salto temporale molto importante. Quando uscirà su Netflix? Molto probabilmente nella tarda primavera del 2021 o almeno: questa è la speranza.

Le produzioni britanniche, invece, si trovano a due step differenti. Per quanto riguarda After Life, produzione propria del colosso dello streaming, la dark comedy tornerà sul catalogo con una nuova stagione. Qualche tempo fa Ricky Gervais fece sapere che il copione della prima puntata era stato ricevuto, purtroppo le notizie sono state più scarne a seguire. Tornerà presto? Probabilmente entro la primavera del 2021.

Per terminare, infine, la sesta stagione di Peaky Blinders è ciò che sta facendo attendere con ansia milioni di spettatori in tutto il mondo. Questa produzione TV, purtroppo, è quella che ha accumulato più ritardi a causa del coronavirus. Tutte le settimane passate a casa, però, hanno garantito a Steven Knight di rivedere la trama ed i copioni per sviluppare una perfezione che, a sua conferma, renderà la sesta stagione la più bella e perfetta di sempre. Quando tornerà? Purtroppo sembra che sarà necessario aspettare l’autunno del prossimo anno per vedere gli episodi prima sulla BBC e poi su Netflix.