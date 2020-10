Sony ha rivelato gli omaggi per PlayStation Plus di novembre per gli abbonati, ed è probabilmente uno dei mesi migliori in assoluto.

Scopriamo i titoli gratuiti per PlayStation Plus del mese di novembre 2020

Hollow Knight: Voidheart edition e Middle-earth: Shadow of War saranno gratuiti a partire dal 3 novembre. Entrambi sono giochi fantastici, ma l’omaggio più emozionante è quello bonus: Bugsnax.

L’imminente esclusiva per console PlayStation sarà gratuita per gli abbonati il giorno del lancio.

Sebbene Bugsnax uscirà su PS5 e PS4 il 12 novembre, solo la versione PS5 sarà gratuita per gli abbonati a PS Plus. Avrai una finestra più lunga del solito per rivendicare Bugsnax, poiché la promozione è valida fino al 4 gennaio. Bugsnax è un puzzle game basato su una storia con un’ampia varietà di creature interessanti chiamate bugsnax. Dalla sua rivelazione la scorsa estate, Bugsnax è stato uno dei giochi natalizi più chiacchierati grazie alla sua premessa stravagante e all’abbondanza di fascino.

Hollow Knight: Voidheart edition include il metroidvania stellare con i suoi quattro pacchetti DLC. Se non avete mai giocato al grande successo del Team Cherry, ora hai la possibilità di farlo con PS Plus. Hollow Knight ha un mondo tentacolare e infinitamente affascinante, pieno di una miriade di segreti. Il critico Alessandro Barbosa, ha elogiato il combattimento e il design visivo del gioco.

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra è un gioco di ruolo d’azione ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli. È il sequel di Shadow of Mordor del 2014 e amplia l’innovativo sistema Nemesis aggiungendo più strategia per combattere gli scontri. Sebbene Shadow of War abbia una storia irregolare e troppi sistemi in gioco a volte, è comunque un gioco solido che vale la pena controllare se sei un fan.

Gli omaggi per PS Plus di ottobre – Vampyr e Need for Speed Payback – sono ancora gratuiti fino al 2 novembre, quindi assicurati di prenderli prima che la formazione di novembre prenda il loro posto.