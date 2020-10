Il colosso OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per il suo OnePlus Nord, il medio gamma recentemente lanciato sul mercato che ha avuto non poche critiche nelle prime settimane di utilizzo.

L’update apporta alcuni miglioramenti alla stabilità di sistema, a Game Space e alla sicurezza del sistema. La build di riferimento per gli utenti europei è la 10.5.9. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

OnePlus Nord ha ricevuto un nuovo aggiornamento

Dal lato sistema, come anticipato precedentemente, ha ricevuto le patch di sicurezza di ottobre 2020 e alcuni miglioramenti che riguardano la stabilità del sistema stesso. Per quanto riguarda invece il lato Game, di novità ce ne sono. Prima di tutto sono state introdotte delle opzioni per gestire la visualizzazione delle notifiche in Fnatic Mode.

Introdotta anche la finestra pop-up per rispondere rapidamente alle conversazioni WhatsApp. Infine è stata anche aggiunta una funzionalità per prevenire i tocchi accidentali durante il gioco, abilitabile con un semplice swipe dal basso. Dal lato Bluetooth sono stati apportati dei miglioramenti alla stabilità di connessione e anche dei miglioramenti che riguardano la stabilità della rete.

L’aggiornamento appena descritto è in fase di distribuzione via OTA anche agli utenti europei. Probabilmente arriverà prima ad alcuni rispetto che ad altri. Fateci sapere se l’avete ricevuto e le vostre impressioni in merito. Come ogni volta vi ricordiamo che potete procedere anche con l’aggiornamento manuale del sistema operativo. Solamente qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei due nuovi smartphone della famiglia Nord: OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 proposti ad un prezzo davvero molto interessante.