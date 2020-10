Novità interessati approdano in casa N26, in particolar modo per i clienti Metal e Business. La banca innovativa che ormai ha affondato saldamente le sue radici nel nostro Paese, ha deciso di fidelizzare ulteriormente i suoi fruitori attraverso un’opportunità incredibile: quella di utilizzare Amazon Prime praticamente gratis.

Il famoso servizio di Jeff Bezos diventa disponibile a chiunque sia interessato, per un intero anno, a costo zero. Scopriamo insieme i dettagli.

N26 regala Amazon Prime ai suoi clienti, ecco come ottenerlo

Usufruire della spedizione in un giorno e ulteriori benefici che vengono affibbiati ai clienti Prime è sempre comodo, soprattutto se vi è la disponibilità di farlo gratuitamente. Per chi non ne fosse a conoscenza, infatti, l’abbonamento Amazon Prime garantisce ai suoi beneficiari di:

avere la spedizione sempre gratuita e senza limiti di spesa per i prodotti;

ottenere la spedizione “Prime” che consente di ricevere i prodotti a casa in uno o due giorni;

la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi come quello legato allo streaming con Prime TV o agli ebook con prime reading.

Per poter beneficiare di questa iniziativa si ha tempo fino al 30 novembre. Se si è clienti Metal o Business dunque, non dovrà far altro che attivare l’abbonamento. A seguito di tale passaggio, la promozione potrà manifestarsi in due modi: