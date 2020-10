Huawei affronta la crisi: lanciata la EMUI 11, ecco per quali smartphone

Huawei ha appena presentato il suo nuovo Mate 40 Pro, smartphone top di gamma che presenta molte caratteristiche incredibili. Non è però solo questa la novità che caratterizza questo nuovo dispositivo flagship della casa cinese, il quale infatti è messo in moto da Android con a bordo la personalizzazione del software in versione EMUI 11.

Questa è la soluzione momentanea del colosso cinese in attesa dell’arrivo della prossima piattaforma proprietaria. L’assenza di servizi di Google ha allontanato gli utenti, ma con questa nuova interfaccia diverse funzioni sono state introdotte proprio per stimolare di nuovo l’appetito. Nel frattempo in basso potete notare la lista con tutti i dispositivi che dovrebbero ricevere l’update.

EMUI 11: Huawei, ecco tutti i dispositivi che possono avere l’aggiornamento prossimamente

EMUI 11