Il volantino di Coop e Ipercoop spezza il dominio di Unieuro con sconti mirati ed esclusivi, disponibili ufficialmente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale.

La campagna promozionale non presenta limitazioni particolari nel numero di scorte disponibili, ed allo stesso modo propone all’utente finale prodotti in versione no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: il volantino è imprevedibile

Il volantino Coop e Ipercoop non include un elevato numero di sconti o promozioni particolari, ma affonda le radici quasi esclusivamente nel Samsung Galaxy A40, uno smartphone che promette buoni prestazioni, nei limiti comunque di un prezzo finale di soli 179 euro.

Osservando da vicino la scheda tecnica notiamo la presenza di un ampio e buonissimo display da 5,9 pollici di qualità superAMOLED, con alle spalle un processore octa-core ed una buona frequenza di clock, per finire poi con 4GB di RAM e ben 64GB di memoria interna (espandibili tramite l’apporto di una microSD, non inclusa in confezione).

Il comparto fotografico è composto da 2 sensori da 16 megapixel, in grado di realizzare discrete istantanee, sebbene non di livello, almeno confrontate con i prodotti disponibili nella stessa fascia di prezzo.

Il volantino Coop e Ipercoop è disponibile in tutti i punti vendita, con possibilità di acquisto solo ed esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale, senza limitazioni particolari sul quantitativo di scorte distribuite.