Partono le grandi offerte di Halloween legate al mondo della telefonia. Come negli anni precedenti, gli operatori in questi giorni metteranno a disposizione dei loro abbonati importanti tariffe per integrare o per attivare ex novo un profilo telefonico. Ad aprire le danze vi è WindTre.

WindTre, opzione speciale per Halloween con 90 Giga per tutti i clienti

Il gestore arancione ha ben chiara la sua strategia. La prima offerta di Halloween, WindTre la dedica a tutti coloro che già sono abbonati, proponendo un’offerta vantaggiosa legata ai Giga per la navigazione internet.

La proposta pensata da WindTre si chiama 90 GIGA xTE Special. In linea con iniziative simili già lanciate nelle precedenti settimane, gli utenti che attivano tale opzione potranno ricevere 90 Giga utili per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il traffico potrà essere utilizzato per 90 giorni dal momento dell’attivazione e si integra ovviamente ai Giga già previsti di default con la ricaricabile di riferimento.

Il prezzo previsto per la tariffa 90 GIGA xTE Special è di 9,99 euro. Il pagamento sarà ovviamente una tantum. Alla scadenza dei 90 giorni promozionali, l’offerta sarà disattivata in automatico senza la possibilità quindi di chiedere un rinnovo o una proroga dei tempi per la scadenza.

Per l’attivazione ci sono invece diversi metodi. La tariffa di WindTre si rivolge ad alcuni selezionati clienti. L’operatore sta inviando in tal senso degli SMS informativi a tutti gli utenti idonei. Chi ha ricevuto l’SMS dovrà semplicemente rispondere al messaggio per l’attivazione. In alternativa è possibile verificare la presenza di tale opzione nell’area personale dell’app ufficiale WindTre.