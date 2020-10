WhatsApp riporta un nuovo aggiornamento: per gli utenti grande novità

WhatsApp ogni anno si migliora in maniera esponenziale, introducendo diversi aggiornamenti che in questo momento non fanno altro che risultare fondamentali per gli utenti. Questi infatti potrebbero arrivare ad un periodo di monotonia, la quale però viene scacciata via proprio dei nuovi update.

Questi hanno il compito di migliorare quei settori in cui WhatsApp risulta carente, anche se all’apparenza sembra che non ce ne siano. Il colosso della messaggistica istantanea è stato in grado negli anni di tappare le falle più ampia, rendendole in alcuni casi dei punti di forza. Ora come ora la privacy e la sicurezza sono gli aspetti più curati in assoluto e gli ultimi aggiornamenti sono arrivati proprio per puntellare tali settori. Durante le ultime settimane si è vociferato rispetto ad un nuovo aggiornamento in arrivo, il quale a quanto pare riuscirà a portare una funzione molto attesa.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento rende finalmente disponibile alla ricerca avanzata all’interno della chat

Si è parlato molto proprio della funzione che sta per arrivare con il nuovo aggiornamento, la quale è già in fase di distribuzione. Si tratta della ricerca avanzata su WhatsApp, la quale permetterà dunque di risolvere tantissimi problemi agli utenti. Capita infatti molto spesso che si vada a cercare una conversazione all’interno dell’app e che si cerchi proprio una frase in particolare.

Effettuare questa operazione non è mai stato un problema, ma adesso sarà possibile fare lo stesso anche con file multimediali come foto, video, gif o magari audio. Entro le prossime settimane dovrebbe essere completato il processo di aggiornamento.