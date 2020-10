Vodafone vuole contrastare in tutti i modi la costante crescita di Iliad e dei vari operatori virtuali, per questo ha deciso di lanciare la promozione chiamata Special Unlimited, pensata appositamente per gli utenti che usciranno di TIM, da CoopVoce o da Tiscali.

La campagna promozionale è caratterizzata da un costo relativamente contenuto, infatti richiede il versamento di soli 9,99 euro al mese a titolo definitivo, con possibilità di pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Vodafone, dal canto suo, promette di non cambiare il costo fisso mensile per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione, in questo modo l’utente sarà certo di non subire rimodulazioni contrattuali di alcun tipo.

All’interno della suddetta, ad ogni modo, è possibile trovare un bundle assolutamente invidiabile, parliamo appunto di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da utilizzare verso ogni numero sul territorio nazionale, per finire poi con SMS infiniti da inviare a chiunque si desideri in Italia.

Passa a Vodafone con la promozione che tutti desiderano

L’accesso, sfortunatamente, non è aperto a tutti, ma risulta essere limitato per una ristretta cerchia di fortunati consumatori, che si ritrovano con la possibilità di attivare la promozione sul proprio numero di telefono.

Inizialmente viene richiesto il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, a cui sarà necessario aggiungere, questa volta, anche 5 euro per l’offerta in sé. Maggiori dettagli in merito alla Vodafone Special Unlimited sono disponibili direttamente nei vari punti vendita dell’operatore telefonico in red, presenti sul territorio nazionale.