VeryMobile: le migliori offerte di ottobre a meno di 5 euro

Il panorama della telefonia offre promozioni piuttosto convenienti, ciononostante risulta molto difficile scovare le offerte che non superino i 5 euro ma con un sufficiente numero di Giga per navigare, minuti ed sms senza limiti. Il migliore in argomento è senza dubbio VeryMobile, gestore che poggia su rete WindTre, che si distingue per via delle sue super economiche offerte. Ma chi è e cosa offre? Very è dotata di una user experience facile e intuitiva, che non ha vincoli di durata, penali di disattivazione o qualsiasi altro tipo di costo indesiderato ma soprattutto si attiva molto facilmente. Questa prevede il rinnovo mensile. Il costo dell’offerta è fisso e non prevede logiche di pay-per-use. Per la protezione da costi indesiderati, terminati i Giga disponibili, la navigazione viene bloccata.

VeryMobile: la promozione super economica di Windtre

VeryMobile dunque è un’offerta di telefonia mobile ricaricabile a canone mensile scontato, di 4,99€. Trattasi di una promozione super vantaggiosa, dedicata a tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un nuovo numero.

Chi la attiva a 4,99€ ottiene 30 Gb di traffico Internet, chiamate ed sms illimitati verso tutti. Nell’offerta vi è anche l’attivazione del servizio e la nuova SIM al costo di 5€ una tantum, inclusa la spedizione gratuita al proprio domicilio della SIM.

Le promozioni di VeryMobile non finiscono qui, perché ve ne sono altre per il mese di ottobre. La promozione a 4,99€ sarà riservata a coloro che passeranno a WindTre da operatori come Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce e altri MNVNO.