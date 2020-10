Come anticipato nei giorni scorsi, il noto produttore cinese Xiaomi ha portato in veste ufficiale in Cina una versione re-branded dello Xiaomi Mi 10T, ovvero il nuovo Redmi K30s. Il design è le specifiche tecniche sono pressoché le stesse dello scorso modello. Quello che cambia in sostanza sono i tagli di memoria disponibili.

Redmi K30s ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Come già accennato, il nuovo dispositivo dell’azienda altro non è se un gemello dello scorso Xiaomi Mi 10T. Dal punto di vista estetico, anche il nuovo Redmi K30s dispone di un display con un punch hole laterale, mentre sul retro troviamo i sensori fotografici posti in alto a sinistra. Per quanto riguarda lo schermo, abbiamo un pannello IPS LCD da 6.67 pollici protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz.

Sotto al cofano batte invece il potente processore di casa Qualcomm, cioè il Soc Snapdragon 865. A supporto, sono presenti tagli di memoria pari a 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno senza la possibilità di inserire una scheda microSD. Dal punto di vista della connettività, sono presenti il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, il chip NFC e la porta a infrarossi. Come gli ultimi smartphone del momento, poi, non manca il supporto alla connettività 5G in modalità SA e in modalità NSA.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi K30s sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nelle colorazioni Black e White a partire dal prossimo 11 novembre ad un prezzo rispettivamente di circa 325-350 euro al cambio.