Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie Del Tempo è stato annunciato durante l’ultima presentazione di Ubisoft Forward. Prince of Persia: Le Sabbie Del Tempo Remake uscirà su PS4, Xbox One e PC il 21 gennaio 2021. È già disponibile per il pre-ordine e riceverai alcuni bonus ordinando in anticipo.

Tutti gli aggiornamenti sul nuovissimo remake dell’amato platform del 2003

Questo inaspettato e ormai tanto atteso Remake è stato sviluppato dagli studi Ubisoft di Pune e Mumbai. Sebbene Ubisoft mantenga le fondamenta dell’originale preferito dai fan, ci saranno numerosi miglioramenti oltre alla grafica per renderlo più moderno. Ad esempio, Ubisoft ha aggiunto un sistema di targeting per il combattimento e movimenti più acrobatici per il principe.

Potrai anche sbloccare la versione originale del 1992 di Prince of Persia e riprodurla dal menu principale.

Ubisoft ha scelto probabilmente il miglior gioco della serie per rifare e forse iniettare un nuovo interesse per la serie di piattaforme d’azione.

Se preordini Prince of Persia: Le Sabbie Del Tempo Remake per PS4 o Xbox One, riceverai un aggiornamento gratuito di nuova generazione (da PS4 a PS5, da Xbox One a Xbox Series X). Sebbene Ubisoft non abbia confermato ufficialmente una versione per Nintendo Switch, GameStop sta vendendo i preordini per il remake su Switch, anche se non ha una data di rilascio definitiva.

Prince of Persia: Le Sabbie Del Tempo Remake costerà 40 euro su PS4, Xbox One e PC, e gli elenchi di preordini stanno iniziando ad arrivare.

Coloro che preordinano questo incredibile gioco, riceveranno il set Origins. Il pacchetto include le cinque spade e i pugnali del gioco originale, un filtro classico che può essere attivato o disattivato e l’abito originale del Principe.