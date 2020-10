Finalmente ci sono grandiose novità per quanto riguarda il mondo cinematografico e in particolare quello delle serie televisive perché sulla piattaforma di Netflix stanno per arrivare i seguiti di alcune serie televisive molto conosciute e amate. Anche se con forti rallentamenti dovuti all’arrivo del Covid-19 finalmente diverse produzioni cinematografiche sono riuscite a completare i loro lavori in tranquillità e sicurezza per salvaguardare la salute di tutto il cast e l’equipe.

Tornando alle novità della piattaforma, con grande entusiasmo si è annunciato l’arrivo de Le terrificanti avventure di Sabrina, La Casa di Carta e La Revolution. Ecco quali sono le novità in arrivo.

Le terrificanti avventure di Sabrina, La Casa di Carta e La Revolution su Netflix

Sulla serie televisiva de Le terrificanti avventure di Sabrina si è discusso notevolmente quest’anno perché inizialmente era stata annunciata una quarta stagione, mentre successivamente si parlava di una cancellazione definitiva della serie. Fortunatamente la quarta stagione si farà e gli utenti potranno seguire le vicende di Sabrina per scoprire il suo destino, e a quanto pare sarà l’ultima stagione per la serie.

Anche sulla Casa di Carta si vocifera una nuova e ultima stagione, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Ad oggi ci sono diverse foto che circolano in rete che ritraggono gli attori sul set, ma nessuna informazione riguardo la data d’uscita.

Infine, anche la prima stagione di La Revolution continua ad essere molto apprezzata dal pubblico di tutto il mondo. La sua storia ambientata nel XVIII secolo ha decisamente coinvolto gran parte degli utenti, che sperano in una seconda stagione.