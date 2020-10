Tutte le serie TV del momento sono ricercabili sulla piattaforma di streaming video per eccellenza Netflix. All’interno di questa è possibile spaziare da serie TV, a film, a documentari fino ad arrivare ai cartoni animati per i bambini. Quindi, come ormai è ben chiaro, Netflix sembra davvero non avere rivali. Quello che dobbiamo sicuramente segnalare è che il materiale più selezionato e visionato in assoluto sono senza ombra di dubbio le serie TV. Tra queste abbiamo novità per tre fiction in particolare, ossia Stranger Things, The Witcher e The Order. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Stranger Things, The Witcher e The Order: le ultime novità su Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. Questa è una serie statunitense ambientata negli anni 80 che ha riscosso un successo planetario. Davvero tutti stanno aspettando novità in merito, per ora ciò che sappiamo, anche grazie ai social dei protagonisti della fiction, che gli attori sono tornati sul set per registrare la quarta stagione. Dunque, per forza di cose, non è ancora stata stabilita una data di uscita ufficiale della serie.

Continuiamo parlando di The Witcher. È passato ormai un anno dal rilascio ufficiale del primo episodio e i fan stanno aspettando con ansia la seconda stagione. Tuttavia, il rilascio di quest’ultima sembra essere assai complicato. Questo perché le riprese ancora devono incominciare, dunque ciò ci fa intendere che i tempi potrebbero allungarsi.

Concludiamo con The Order. Netflix a tal proposito sembra che non si sia espresso molto. Dopo la seconda stagione arrivata in aprile, sembrava che l’arrivo della terza fosse quasi imminente, ma ad oggi sembra che non sia così e i dettagli in merito sono ancora segreti.