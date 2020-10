MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale, pensando ad una soluzione completamente differente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, nel periodo corrente infatti ha lanciato sconti speciali su notebook e personal computer.

Il volantino MediaWorld che andremo a raccontarvi è da considerarsi valido sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda; ad ogni modo, si raccomanda la massima attenzione in merito alle spese di spedizione, è infatti necessario ricordare che bisognerà aggiungere almeno 5 euro alla cifra mostrata a schermo, per ottenere la consegna a domicilio. Nel caso foste interessati, sottolineiamo infine la presenza del solito finanziamento a Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi con pagamento automatico dal conto corrente, previo il superamento di 199 euro di spesa.

MediaWorld: le offerte lanciano grandi sconti e prezzi bassi

Con MediaWorld tutti gli utenti hanno la possibilità di risparmiare sull’acquisto di notebook e PC, nonché tutti gli accessori che vi ruotano attorno. Osservando la campagna promozionale, chiaramente prima di tutto l’occhio cade sul comparto notebook gaming, uno dei settori difficilmente scontato nelle precedenti edizioni, oggi finalmente toccato da prezzi maggiormente alla portata di tutti noi.

Non mancano però riduzioni eccellenti, come ad esempio uno Huawei Matebook D14 di ultima generazione, finalmente in vendita a soli 641, passando anche per soluzioni più economiche, del calibro di Acer Aspire A315-23-R8VS a 429 euro o similari.

Il consiglio che vi possiamo dare è di collegarvi il prima possibile a questo link, avrete la possibilità di conoscere da vicino la campagna di MediaWorld, scoprire tutti i prodotti in promozione, e capirne le singole potenzialità.