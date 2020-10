Insta360 ha presentato la nuova Insta360 ONE X2, la videocamera tascabile che offre funzionalità e prestazioni adatte a tutti, dai creators agli sportivi. La fotocamera presenta quattro miglioramenti hardware significativi che derivano da Insta360 One R:

un d isplay touch luminoso ad alta risoluzione

Ricarica USB-C

Impermeabilità IPX8 (fino a 10 m)

maggiore durata della batteria (offrendo un’autonomia di 80 minuti di registrazione video 360 a 5,7K).

Insta360 ONE X2 segna l’inizio della nuova Era della fotografia a 360°

Insta360 ONE X2 offre quattro modalità di ripresa (a 360°, Steady Cam, InstaPano e MultiView) con sistema di acquisizione a 360 gradi da 5,7 K. Qualsiasi sia la modalità scelta, grazie alla stabilizzazione FlowState la ripresa è sempre fluida, mentre la modalità PureShot migliora la gamma dinamica delle foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione. Ecco cosa offrono nel dettaglio le quattro modalità di ripresa:

Modalità 360 per foto (fino a 18 MP) e video (3K a 100 fps fino a 5,7 K a 30 fps): stabilizzazione eccellente, tracciamento di persone / oggetti, effetto selfie stick invisibile simile a un drone e editing AI che consiglia i momenti e gli angoli migliori di qualsiasi foto o video.

Modalità Steady Cam (fino a 2K a 50 fps): consente di riprendere con un solo obiettivo ultra grandangolare.

InstaPano (6.2MP): scatta una foto panoramica senza che tu debba spostare o ruotare la fotocamera.

MultiView: registra video mostrando contemporaneamente sia l’angolo anteriore che quello posteriore, perfetto per vlogger e creatori di contenuti.

Insta360 ONE X2 include poi quattro microfoni per registrare un audio immersivo ambisonico o audio stereo con riduzione del vento. Le immagini ed i video possono poi essere editati direttamente dall’app Insta360 e sfruttare i diversi programmi e le modalità messe a disposizione dell’utente per creare contenuti fantastici. Un esempio sono le modalità Dolly Zoom e Stop Motion che generano un bellissimo effetto fotografico; Clone Trail per clonare un corpo in pochi secondi; e Ghost Town, per eliminare soggetti indesiderati dalle inquadrature.

Insta360 ONE X2 è distribuita in Italia da Nital ed è in vendita al prezzo di 489,99 euro sul sito ufficiale del distributore e presso i rivenditori specializzati.