Una splendida sorpresa attende gli utenti Euronics che decideranno di recarsi personalmente in uno dei punti vendita Via Lattea dislocati sull’intero territorio nazionale, è infatti previsto un omaggio su ogni singolo acquisto effettuato.

Valida solamente oggi, 28 ottobre 2020, la campagna promozionale riprende in parte ciò che stiamo vedendo presso Expert, ovvero la possibilità di ottenere un prodotto a titolo completamente gratuito, previo l’acquisto di uno dei modelli contrassegnati.

Prestate attenzione, per ricevere in regalo il set di pentole Tognana, non sarà necessario superare un livello minimo di spesa o seguire un iter particolare, ma basterà acquistare uno dei prodotti pre-selezionati da Euronics stessa.

Euronics: le offerte hanno prezzi quasi gratis

Le offerte Euronics sono assolutamente tra le migliori del periodo, proprio perché riescono a permettere l’acquisto di due prodotti di altissima qualità, a prezzi più che accessibili. I modelli in questione sono Galaxy Note 20 e S20, top di gamma di ultime generazione recentemente lanciati sul mercato italiano.

Le richieste finali dell’azienda sono più che comprensibili, raggiungono difatti 979 e 649 euro, per le versioni sbrandizzate (quindi riceverete gli aggiornamenti dal produttore) e con annessa la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’acquisto, come specificato in precedenza, potrà essere completato esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, non presso altri negozi o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Ogni altro dettaglio in merito al volantino Euronics citato nell’articolo è disponibile nelle pagine che sono state inserite qui sotto.