Le segnalazioni da parte dei clienti TIM, Vodafone e Wind tre continuano per via dei disservizi telefonici riscontrati nell’ultimo periodo, il proprio gestore telefonico oramai risulta essere down molto spesso. Dalle segnalazioni ricevute numerosi clienti hanno riscontrato diversi problemi nel collegarsi alla propria connessione dati per navigare in rete, mentre altri hanno avuto problemi a ricevere/effettuare chiamate.

Purtroppo le segnalazioni si riferiscono anche alla connessione Wi-Fi di casa poiché numerosi clienti hanno avuto problemi di linea con connessione scarsa o, addirittura, assente per diversi giorni. Ma cosa fare in questi casi?

Tim, Vodafone e Wind Tre down? Ecco cosa fare

Fortunatamente online sono disponibili diversi servizi per scoprire i problemi relativi con il proprio gestore telefonico, ma non solo. Utilizzato da tantissimi utenti è Downdetector, un servizio online completamente gratuito che mette a disposizione il funzionamento di diversi servizi come ad esempio: TIM, Vodafone, Wind tre, Iliad, WhatsApp, Telegram, UniCredit Home Banking, Facebook e via dicendo.

Gli utenti devono recarsi sul sito web ufficiale www.downdetector.it e cliccare sull’azienda di interesse per scoprire l’andamento del servizio. Una volta cliccato comparirà una mappa dell’Italia dove il sito web segnalerà i disservizi telefonici e le varie zone colpite, inoltre sarà possibile lasciare un commento per descrivere il proprio problema e confrontarsi con gli altri utenti.

Ritornando ai disservizi telefonici riscontrati da numerosi consumatori, purtroppo nella maggior parte dei casi i gestori telefonici TIM, Vodafone, Wind tre e altri risultano essere down perché stanno effettuando dei lavori sulla propria linea in modo da migliorare le prestazioni del servizio. Fortunatamente con questo servizio online completamente gratuito è possibile scoprire se si tratta di un problema del proprio gestore telefonico o della propria linea.