Il DJI Mavic Mini 2 arriva prima del previsto. Un YouTuber è riuscito a mettere le mani su una nuovissima unità, completa di manuale e specifiche.

Le caratteristiche tecniche del drone DJI Mini 2 rivelate da Our Beatific World

Non ci possono essere dubbi che il Mavic Mini di DJI sia stato un successo tra i consumatori e anche molti professionisti. Il minuscolo drone delle meraviglie pesa solo 249 grammi, il che lo pone sotto il limite di 250 grammi al quale i droni richiedono la registrazione in molti paesi e i piloti richiedono una sorta di accreditamento. Entrando deliberatamente nel gioco appena al di sotto di quel limite, DJI ha reso il possesso e il funzionamento di un drone di gran lunga più accessibile per coloro che non sono stati entusiasti della prospettiva di conoscere la legge sullo spazio aereo, ecc.

Sembra che il nuovo drone si chiami Mini 2, piuttosto che Mavic Mini 2. Ha video 4k ma non ActiveTrak. Our Beatific World è stato rapidamente richiamato, tramite i commenti su altre direttive, nello specifico, le persone erano interessate a maggiori dettagli sulla fotocamera e sul sensore.

Nel video sono stati rivelati ulteriori dettagli, incluso un tempo di volo di 31 minuti.

Man mano che i commenti e le richieste si accumulavano, l’utente Our Beatific World ha deciso di pubblicare un altro video. Questo si concentra sul garantire che tutte le caratteristiche siano presenti all’interno del video.

Poiché i prodotti DJI sono cresciuti di popolarità, è diventato sempre più difficile tenere sotto controllo le perdite.

È stato chiesto a Patrick Santucci di DJI se poteva offrire qualche commento sul video di unboxing, anche semplicemente confermando se questo fosse o meno il vero affare. Patrick dice: “DJI non comunica nulla che non sia ufficiale”.