Coop e Ipercoop fanno letteralmente gioire gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia a prezzi scontati, proprio in questi giorni infatti è stato lanciato un volantino veramente interessante, ricco di sconti e di offerte da non perdere di vista.

La campagna promozionale, come accade di solito parlando appunto di Coop e Ipercoop, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che vogliono accedere ai prodotti, dovranno recarsi personalmente in logo, ottenendo in cambio una garanzia legale della durata di 24 mesi, e la possibilità di godere di prodotti completamente sbrandizzati (quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico secondario).

Coop e Ipercoop: tutte le offerte attive in questo momento

Il prodotto su cui Coop e Ipercoop hanno voluto puntare è il Samsung Galaxy A40, uno smartphone di qualità, disponibile ad un prezzo non particolarmente elevato, soli 179 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Osservando da vicino le specifiche tecniche, notiamo comunque essere un terminale che può convincere l’utente che non pretende troppo, con il suo display da 5,9 pollici superAMOLED, affiancato da un buon processore octa-core, nonché comunque da 4GB di RAM e 64GB di ROM (memoria interna espandibile tramite l’utilizzo di una microSD). Ciò che manca, forse, è il comparto fotografico, posteriormente infatti sono stati posizionati solamente 2 sensori con un principale da 16 megapixel, troppo poco sopratutto se confrontati con quanto attualmente la concorrenza è in grado di offrire.

Maggiori informazioni in merito al volantino Coop e Ipercoop sono disponibili direttamente qui.