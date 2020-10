Carrefour strizza l’occhio agli utenti con il lancio di un volantino assolutamente sorprendente, una campagna promozionale in grado di ridurre i prezzi di alcuni dei prodotti più in voga del momento, proponendoli in versione fortemente scontata.

L’idea alla base della soluzione corrente, ripercorre in parte quanto visto in precedenza da Bennet, ovvero la possibilità di accedere a prezzi scontatissimi, solo però con validità di 24 ore. L’utente interessato, in pratica, dovrà correre letteralmente in negozio per completare l’acquisto, non entro la fine della campagna, ma proprio entro il termine della giornata prescelta in cui è stato scontato appositamente il modello desiderato.

I codici sconto Amazon vi aspettano sul canale Telegram di TecnoAndroid, troverete anche le migliori offerte in circolazione.

Carrefour: queste sono le offerte in voga al momento

Il prodotto su cui il volantino Carrefour ha voluto porre particolarmente la propria attenzione, è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un dispositivo di buonissima qualità generale, caratterizzato dalla connettività 5G, in vendita ad un prezzo veramente accessibile per la maggior parte di noi, soli 299 euro.

Le alternative, sempre legate al mondo della telefonia mobile Android, sono interamente rappresentate dai modelli Samsung Galaxy, quali sono A21s, A31 e A41, proposti ad un prezzo finale di 159, 249 e 229 euro.

La campagna promozionale Carrefour può essere scoperta direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ma ricordate che gli acquisti dovranno necessariamente completati nei punti vendita sparsi per il territorio. Solo in alcuni casi le offerte sono valide nelle 24 ore indicate, tutte le altre non presentano le stesse limitazioni.