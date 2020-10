Questo è il momento migliore per scegliere la tua nuova auto. Gli incentivi valgono indiscriminatamente sia per le vetture nuove di fabbrica che per le usate con o senza prevista rottamazione. In ogni caso il bonus è importante e ricercato visto che in alcuni casi si arriva ad ottenere ben 20.000 Euro. Impossibile non valutare l’acquisto di una nuova soluzione Diesel, ibrida o elettrica. Scopriamo insieme quali sono tutti gli importanti vantaggi cui accedere in questo periodo.

Bonus auto 2020 in attivo: ottieni un grandissimo sconto se passi al nuovo mercato

Il costo di un’auto rappresenta una spesa importante cui molti si distaccano. Ma ora non c’è più motivo per temporeggiare di fronte all’assoluta certezza di ottenere un ritorno economico così importante. In Piemonte si garantiscono fino a 20.000 euro sia per mezzi privati che commerciali. In tutti gli altri casi, invece, valgono i principi di cumulabilità dei bonus oltre che gli incentivi statali e tutte le altre iniziative. Partiamo con questi:

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Non ci sarà un rifinanziamento. Lo ha annunciato il Governo che propende verso la chiusura degli incentivi per l’anno in corso. Non è detto che non possa ritornare ma meglio non rischiare. Intanto puoi ottenere anche bollo gratuito ed accesso a costo zero per parcheggi ed aree ZTL.