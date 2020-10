In seguito alle misure di sicurezza prese per via della nuova ondata di Covid-19 che sta spaventando gli italiani e non solo, i cambiamenti sono notevoli. Innanzitutto non si avrà più la libertà di accedere a palestre, piscine, Spa, sale giochi, cinema e teatri in quanto chiusi. Successivamente sono abolite le cene con i propri amici e la propria metà in quanto i luoghi di ristoro (ristoranti, i bar, i pub, le gelaterie e le pasticcerie) sono costretti a chiudere entro le 18 (eccetto per le consegne a domicilio). Tutto questo, soprattutto per quanto riguarda le palestre, ha permesso agli italiani di adattarsi in altro modo: come? Attraverso alcune applicazioni sul proprio smartphone. Il Play Store di Android ne è colmo e molte di queste non hanno nemmeno bisogno dell’acquisto. Scopriamo di seguito quali sono le app più interessanti.

App: il modo migliore per mantenere la forma anche a casa Fitify: Allenamenti e programmi di fitness a casa “Fitify è l’app senza rivali per allenarti e perdere peso, bruciare grassi, nonché costruire muscoli e forza. Con oltre 850 esercizi disponibili nell’app, il tuo allenamento quotidiano è sempre nuovo, divertente ed efficace! Allenati ovunque, in qualsiasi momento utilizzando qualsiasi attrezzo per il fitness. Non è necessaria nessuna attrezzatura, ma se ce l’hai, approfittane!” LINK DOWNLOAD Nike Training Club “Mettiti in forma con oltre 185 allenamenti gratuiti: da esercizi di forza e resistenza a sedute di yoga e mobilità, il tutto con la guida dei nostri Master Trainer Nike di fama mondiale. Vuoi un fisico più tonico? I nostri programmi di allenamento personalizzati si adattano a te e ai tuoi impegni per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, qualunque sia il tuo livello di partenza.” LINK DOWNLOAD Adidas Training “Con l’app adidas Training personalizzi il tuo training direttamente a casa tua! Fai il tuo allenamento a casa per dimagrire e ottenere finalmente addominali scolpiti. Tutti i training e gli oltre 180 esercizi a casa non prevedono l’uso di attrezzi e si possono fare in qualsiasi momento.” LINK DOWNLOAD