Quotidianamente, ormai, ognuno di noi passa la maggior parte della giornata dinanzi ad un display, che sia esso di uno Smartphone oppure di un computer. Navigare sul web, sfogliare le stories di Instagram, girare fra i gruppi Facebook oppure controllare la posta elettronica, insomma le operazioni che svolgiamo online sono pressoché infinite.

D’ora in avanti, però, c’è qualcuno realmente disposto a pagarci per tutto questo tempo passato sul web. Si tratta di Opera, uno dei browser web attualmente più diffusi al mondo. Da pochi giorni, di fatto, l’azienda ha pubblicato online un bando in cui specifica di essere alla ricerca di un vero e proprio “Personal Browser”. Il compito di questa figura sarà quindi quello di navigare in lungo e in largo l’intero mondo del web, alla ricerca dei contenuti più divertenti e strani.

8.000 euro per navigare online: ecco come partecipare al bando

Per partecipare alle selezioni non è richiesto l’invio di un curriculum. L’azienda, di fatto, vuole che i candidati si mostrino per quello che sono realmente e non attraverso un semplice documento che, spesso, descrive tutt’altro. Entro il 13 Novembre, quindi, gli utenti dovranno caricare sui propri profili social un breve video in cui raccontano uno dei momenti più iconici registrati durante la navigazione quotidiana sul web.

Non ci sono inoltre requisiti particolari. Bisognerà innanzitutto essere autentici, sono infatti banditi i bot, ed i candidati dovranno aver compiuto almeno 18 anni. L’utente che riuscirà ad essere selezionato, verrà quindi pagato ben 8.000 euro per due settimane di lavoro le quali inizieranno a cavallo tra il 2020 e il 2021.