Oramai sono diversi mesi che la nuova interfaccia grafica ha raggiunto gli utenti Xiaomi e Redmi, per un’esperienza decisamente migliorata sotto molti aspetti. Se volete saperne di più sulle funzionalità e sulle novità, vi basta leggere questo articolo. Ma veniamo alla novità di oggi: finalmente uno degli smartphone più venduti della serie Redmi 8 sta cominciando a ricevere la nuova EMUI, ma esclusivamente sulla versione GLOBAL, almeno per il momento.

Redmi serie 8 alla riscossa

Si tratta del Redmi Note 8T, il cui aggiornamento è partito in giornata, con un buon 30% di utenti già raggiunti dall’aggiornamento. Si tratta solo di aspettare qualche altro giorno per riceverla anche qui in Italia: Xiaomi sta cercando come in molti altri casi di segmentare l’aggiornamento, per evitare sovraccarichi e problemi. Il nuovo aggiornamento porterà tutte le funzionalità della nuova interfaccia anche sul device di Redmi, con la versione 12.0.1.0.QCXMIXM, basata su Android 10 e sulle patch di sicurezza di ottobre 2020. Insomma, una bella ventata di freschezza per un dispositivo che ha riscosso molto successo anche nel nostro paese, e i cui utenti apprezzeranno decisamente questo update.

Recentemente anche il Mi 9T Pro ha ricevuto un importante update per la stabilità del sistema con la versione 12.0.3.0, con le nuove patch di sicurezza e una serie di interventi correttivi per la fluidità e la stabilità del dispositivo.

