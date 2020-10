Secondo quanto annunciato da Microsoft lunedì, un sacco di nuovi giochi verranno aggiunti a Xbox Game Pass verso la fine del mese e all’inizio di novembre. Le aggiunte andranno a sommarsi ai tre giochi di avventura rimasterizzati, Grim Fandango, Day of the Tentacle e Full Throttle, annunciati per Xbox Game Pass all’inizio di ottobre.

Ora, microsoft ha rilasciato una nuova tabella con le prossime aggiunte alla sua piattaforma di cloud gaming. All’interno ci sono alcuni titoli noti, come PlayerUnknown’s Battlegrounds e Celeste.

Ecco la tabella ufficiale pubblicata da Microsoft :

Carto (Console e PC) – 27 ottobre

Day of the Tentacle Remastered (Console e PC) – 29 ottobre

Five Nights at Freddy’s (Android, Console e PC) – 29 ottobre

Full Throttle Remastered (Console e PC) – 29 ottobre

Grim Fandango Remastered (Console e PC) – 29 ottobre

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) – 29 ottobre

ScourgeBringer (Android) – 29 ottobre

Unruly Heroes (Android, Console e PC) – 29 ottobre

Celeste (Android, console e PC) – 5 novembre

Comanche (PC) – 5 novembre

ID Deep Rock Galactic (Android, console e PC) – 5 novembre

Eastshade (Android, console e PC) – 5 novembre

Knights and Bikes (Console e PC) – 5 novembre

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Console e PC) – 17 novembre

Per i possessori dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, sarete contenti di sapere che ricevete una serie di vantaggi in-game e bundle per PlayerUnknown’s Battlegrounds, Dead by Daylight e Warframe, tutti a partire dal 29 ottobre.

Xbox Game Pass costa € 9,99 al mese e può essere attivato per giocare su console o PC. Xbox Game Pass Ultimate, per € 14,99, sbloccherà l’accesso ai giochi per PC, console e dispositivi Android, con Xbox Live Gold incluso.