WindTre sorpassa tutti con il lancio di una promozione assurda, la Go 70 Fire Plus è entusiasmante, proprio perché assolutamente in grado di garantire l’accesso a tantissimi contenuti, richiedendo nel contempo il pagamento di un canone non troppo elevato.

La promozione, come era lecito immaginarsi, risulta essere raggiungibile solamente da determinati e selezionati utenti italiani; nello specifico parliamo dei soli possessori di una SIM ricaricabile di un MVNO (un Mobile Virtual Network Operator), con l’esclusione di Very Mobile, Kena Mobile, ho.Mobile e LycaMobile.

L’attivazione può essere richiesta direttamente in negozio, con portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro per la sola SIM, senza necessità di aggiungere nemmeno un singolo centesimo per altri scopi.

WindTre: tanti contenuti ad un prezzo accessibile

Il bundle nascosto all’interno dell’offerta WindTre è assolutamente invidiabile, poichè spendendo soli 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, il cliente avrà la possibilità di accedere a 70 giga di internet alla massima velocità di navigazione (che ricordiamo corrisponde a 600Mbps in download), affiancati da 200 SMS e da illimitati minuti, sempre da poter utilizzare verso chiunque sul nostro territorio.

La campagna promozionale di WindTre non vuole soggiogare gli utenti, o obbligarli a restare clienti per lungo tempo, di conseguenza è stato evitato l’inserimento di vincoli contrattuali di durata, il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza incappare in penali di alcun tipo.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.