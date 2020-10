A partire da ieri 26 ottobre 2020, alcuni già clienti selezionati dell’operatore WindTre possono attivare la promozione dedicata ad Halloween, denominata 90 Giga x TE o 90 Giga xTE Special a soli 9.99 euro una tantum per la durata di 90 giorni.

L’eventuale possibilità di sottoscrivere la promozione viene esplicitata all’interno della sezione WindTre Offerte dell’applicazione ufficiale WindTre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre regala 90 Giga a tutti i propri clienti in occasione di Halloween

L’operatore applica una differente nomenclatura della stessa opzione a seconda del target di attivazione: 90 GIGA xTE Special per i già clienti WindTre che utilizzano ancora sistema ex brand 3 e 90 GIGA xTe per tutti gli altri clienti. Sono previste piccole differenze riguardanti la gestione del traffico extrasoglia.

In entrambi i casi, l’offerta dedicata ad Halloween offre 90 Giga di traffico internet mobile da utilizzare in 90 giorni dall’attivazione, al costo di 9.99 euro addebitato una tantum. Il metodo di pagamento per i clienti WindTre è su credito residuo, invece per i clienti WindTre ex brand 3 il metodo di pagamento è quello già in uso.

Si specifica che, in questo ultimo caso, il costo delle opzioni attivate in aggiunta all’offerta principale può essere addebitato sul metodo di pagamento già in uso fino a un valore massimo di 25 euro. Superato tale importo, l’intero costo dell’opzione aggiuntiva viene addebitato su credito residuo. Nel caso di opzioni con addebito una tantum sul metodo di pagamento, il costo di attivazione una tantum non verrà computato ai fini della soglia dei 25 euro.

Ovviamente i 90 Giga in regalo vanno ad aggiungersi a quelli già disponibili sull’offerta principale attivata dal cliente e vengono consumati prioritariamente rispetto a quelli attivi sulla propria linea mobile ad esclusione di eventuali Giga omaggio.