Une delle novità WhatsApp più attese sta per arrivare all’attenzione di tutti gli utenti come smartphone Android ed iOS. Finalmente (possiamo dirlo) stanno per migliorare parecchie cose dopo la scoperta di una funzione che molti avevano richiesto da anni. Scopriamo insieme quali sono le news per l’applicazione di messaggistica più usata al mondo.

WhatsApp: cambiano le chat con una funzione inedita che doveva arrivare tempo fa

Con il nuovo aggiornamento WhatsApp arriva la possibilità di silenziare le chat inibendo la totalità delle notifiche. Scorta nell’ultima Beta va a modificare il sistema di soppressione delle notifiche introducendo l’opzione permanente . Anziché definire soltanto la scadenza temporale ora potremo scegliere anche la voce “per sempre”, a margine dei già presenti indicatori “8 ore, 1 settimana e 1 anno”.

Si tratta di un’aggiunta estremamente utile per alcuni gruppi WhatsApp scomodi. Se non si ha la necessità di essere costantemente bersagliati da notizie e messaggi questo rappresenta senz’altro il metodo migliore per stare in pace.

La funzione del nuovo update WhatApp è disponibile per utenti Android ed iOS e può già essere attivata scomodando la relativa opzione aggiornate che è possibile trovare al percorso: Info Gruppo > Silenzioso > Sempre. Un modo senza dubbio comodo per vivere giorni di serenità senza incessanti “Buongiorno e Buonanotte” coadiuvati da immagini floreali e ripetitive. Controlla la presenza dell’aggiornamento e facci sapere che cosa ne pensi utilizzando l’apposito box dei commenti.

Intanto scopri anche quali sono le due funzioni che dovresti usare ogni giorno per avere il pieno controllo dei messaggi all’interno delle chat e dei gruppi di discussione. Non perderti questo speciale.