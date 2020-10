Vodafone non si ferma più e cerca di convincere gli utenti ad attivare una nuova SIM ricaricabile, proponendo una interessante offerta in grado di convogliare al proprio interno contenuti incredibili ad un prezzo relativamente basso.

La soluzione che andremo a raccontarvi direttamente nel nostro articolo prende il nome di Special Unlimited, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, quindi con disponibilità effettiva per i soli provenienti da Tiscali, TIM o CoopVoce, con portabilità del numero originario.

L’attivazione può essere effettuata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, previo pagamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, e di 5 euro per la promozione in sé.

Vodafone: cosa contiene la nuova offerta

La nuova offerta presenta un prezzo di 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM che l’utente andrà ad acquistare, e sulla quale porterà il proprio numero di telefono.

All’interno della Vodafone Special Unlimited trovano posto tantissimi contenuti, come ad esempio 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, pari a 600Mbps in download (con smartphone abilitato), passando anche per illimitati minuti da utilizzare verso ogni numero, e SMS illimitati sempre per contattare chiunque si desideri in Italia.

La promozione non presenta vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone, e non si troverà in nessun modo costretto a pagare penali o costi aggiuntivi. L’attivazione, come specificato in precedenza, è possibile solamente nei punti vendita in Italia.