Trovare un’offerta vantaggiosa per il proprio smartphone è diventato sempre più semplice. Grazie all’introduzione degli operatori virtuali (MVNO) nel mercato italiano, numerose tariffe si sono fatte largo tra le più classiche proposte dai gestori nazionali andando così a soddisfare le diverse esigenze nutrite dagli utenti. Tra gli MVNO più di riguardo, al momento non può non essere citato Very Mobile: scopriamo le offerte.

Very Mobile torna alla ribalta con offerte da 30 o 100 GB a prezzi stracciati

L’operatore virtuale sa bene come tentare la clientela altrui ed è per tale motivo che ha ideato due offerte da 30 o 100 GB. Con delle varianti di prezzo delineate in base all’operatore di provenienza, le stesse si suddividono in:

Per i clienti Fastweb, Iliad, Poste Mobile, CoopVoce e altri

30 GB, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese;

100 GB, minuti ed sms illimitati a 6.99 euro al mese;

L’attivazione ha un costo di 5 euro mentre la SIM è gratuita.

Per i clienti che attivano un nuovo numero

30 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 4.99 euro al mese;

100 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 7,99 euro al mese;

L’attivazione ha un costo pari a 5 euro mentre la SIM è gratuita

Per i clienti che provengono da TIM, Vodafone, Kena Mobile e altri, Very Mobile offre:

30 GB, minuti ed SMS illimitati a 11,99 euro al mese;

100 GB, minuti ed SMS illimitati a 13.99 euro al mese.

L’attivazione, anche questa volta, ha un costo di 5 euro mentre la SIM è gratuita.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore virtuale.