Sconti mostruosi sono promessi da Unieuro con gli Halloween Days, tutti gli utenti possono accedere al sito internet ufficiale dell’azienda per approfittare di prezzi bassi e di una sorpresa unica nel suo genere.

Grazie alla campagna promozionale corrente, infatti, il consumatore si ritrova a poter fruire della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa superi la soglia minima di 49 euro. Inoltre, come se questo non bastasse, è previsto anche un extra sconto del 5% direttamente nel carrello (non applicato quindi al prezzo che vedete inizialmente mostrato a schermo).

Non perdete altro tempo, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon e scoprirete anche tantissime offerte con prezzi quasi gratis.

Volantino Unieuro: il risparmio è dietro l’angolo per tutti gli utenti

Il numero di prodotti in promozione è davvero elevato, considerando appunto che si raggiungono anche 300 modelli differenti a prezzi scontati. Volendo focalizzarsi esclusivamente sul settore della telefonia mobile, spicca sicuramente il Samsung Galaxy Note 20, in promozione a 1149 euro, in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Restando verso fasce di prezzo decisamente più economiche, ecco spuntare anche soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A71, in offerta a 299 euro, Xiaomi Redmi 9 a 149 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 649 euro o Motorola One Zoom a 229 euro.

Tutti i prodotti sono disponibili a questo link, non assicuriamo che gli sconti siano stati attivati anche nei negozi Unieuro sul territorio nazionale.