Trony sconta tutto con il nuovo volantino che punta a strappare letteralmente la clientela dai negozi delle concorrenti del mercato, proponendo nel contempo la possibilità di mettere le mani su alcuni dei prodotti più in voga del momento, a prezzi molto scontati.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile in esclusiva presso determinati e selezionati punti vendita sul territorio nazionale. In particolare vi potranno accedere i soli residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, in aggiunta alla cittadina di Affi. Gli acquisti dovranno essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale.

Trony: come fare per risparmiare

Il meccanismo alla base del volantino Trony è assolutamente invidiabile, l’utente deve recarsi nel punto vendita ed acquistare praticamente ciò che vuole, senza avere limitazioni particolari. Nel momento in cui supererà i 499 euro di spesa, potrà poi scegliere tra 5 prodotti preselezionati, pagandoli solamente 99 euro (naturalmente ne potrà acquistare solamente uno).

I modelli in promozione sono vari, si parte dallo smartphone Galaxy A30s, passando per il wearable Galaxy Watch Active, per arrivare poi su un grande TV Led LG da 43 pollici, oppure il robot aspirapolvere iRobot Roomba 676, per finire con il monopattino MEG (molto in voga nel periodo).

Il volantino Trony viene elencato, per aiutarvi nella comprensione della campagna, e per scoprire da vicino le singole offerte, abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo tutte le pagine attive solamente in determinati punti vendita.