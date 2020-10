Tesla ammette un problema con i veicoli Model 3, il paraurti potrebbe sganciarsi quando si guida il veicolo elettrico attraverso pozzanghere abbastanza profonde.

Le dichiarazioni della Tesla in merito ai disagi provocati ai guidatori dell’auto

Tesla ha dichiarato che stava indagando sulla situazione, ma senza mai ricevere risposte dalla casa automobilistica. Alcuni proprietari della Tesla che hanno eseguito la riparazione in garanzia, hanno avuto problemi poiché la società avrebbe messo in discussione quanto fosse profonda l’acqua che i guidatori hanno attraversato.

Successivamente, Electrek ha riferito di un difetto di progettazione di Tesla Model 3 che si traduce in sabbia e acqua che rimangono bloccate nella sotto-scocca.

Eric Bolduc, proprietario di una carrozzeria antiruggine in Quebec specializzato in veicoli Tesla, ha documentato il problema in dettaglio e ritiene che questi accumuli di acqua, sabbia e polvere, esercitano una pressione verso l’esterno che nel tempo ha causato la fuoriuscita dei paraurti di numerosi Model 3.

Tesla ha scritto in un bollettino di servizio ottenuto da Electrek :

In rari casi, alcuni componenti dei veicoli Model 3 costruiti presso la fabbrica di Fremont prima del 21 maggio 2019 potrebbero subire danni durante la guida in acqua stagnante su una strada o autostrada con scarso drenaggio o ristagno d’acqua. In questi rari casi, il cruscotto posteriore potrebbe staccarsi dal veicolo e anche le imbracature e / o gli elementi di fissaggio / supporti della carrozzeria potrebbero essere danneggiati. Questo documento chiarisce che i danni causati durante questi casi sono coperti dalla garanzia.

Apparentemente colpisce tutti i veicoli Model 3 costruiti fino a maggio 2019, a quel punto Tesla ha cambiato il diffusore della fascia posteriore e gli scudi aerodinamici anteriori e medi.