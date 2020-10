Le applicazioni disponibili sui vari store dei nostri smartphone ormai offrono le possibilità più disparate. Tra App di cucina, quelle per il fitness, giochi ma anche social network e app per la fotografia però alcune hanno una marcia in più rispetto ad altre. Esistono infatti applicazioni che permettono di guadagnare denaro semplicemente seguendo delle indicazioni.

Ovviamente questo genere di applicazioni per smartphone non garantiscono delle entrate tali da permettere ad una persona di sostenersi esclusivamente su queste, tuttavia una entrata extra, anche se piccola, fa sempre comodo. Ma quali sono queste applicazioni, come funzionano e soprattuto perché ci pagano? Andiamo a vedere da più vicino il mondo delle App che offrono una promessa di guadagno.

Smartphone: le applicazioni che permettono di guadagnare

A prescindere che possediate uno smartphone Android o un iPhone della Apple, avrete la possibilità di trovare alcune app che permettono di guadagnare. Tra queste ad esempio quelle che offrono un compenso per partecipare a dei sondaggi. Altre invece richiedono lo svolgimento di veri e perori incarichi. Dunque si dovrà recensire un negozio o magari scadere delle fotografie, ancora il compenso potrebbe arrivare per aver dato un passaggio a qualcuno; alcune App offrono crediti in cambio della semplice attività fisica.

Addirittura esiste un’app che offre la possibilità di mettere a disposizione i servizi del proprio appartante. Va però chiarito come non sempre i compensi di queste applicazioni corrispondano a denaro contante. A volte il premio ottenuto è un token o un credito spendibile solo in alcuni negozi e negozi selezionati.