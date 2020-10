Durante questi ultimi mesi le offerte commerciali di Sky sono cambiate profondamente. Come ovvio, la piattaforma satellitare pone ora al centro della sua proposta il nuovo servizio per la telefonia mobile. Da pochi mesi attivo in Italia, Sky WiFi è già una certezza per migliaia di clienti.

La strategia del colosso comunque resta sempre la stessa: oltre a cercare nuovi clienti, vi è anche la necessità di premiare coloro che risultano abbonati da molti anni

Sky, tre premi ai clienti più fedeli: ecco come riceverli

Nel corso di queste settimane gli utenti di Sky potranno ricevere non uno, ma ben tre regali. Le occasioni che ora andremo rapidamente ad elencare riguardano gli abbonati che risultano regolarmente iscritti alla piattaforma Extra.

Il primo omaggio pensato da Sky riguarda la piattaforma Sky WiFi. Gli utenti avranno la possibilità di attivare un piano per la Fibra Ottica completamente a costo zero. Per i clienti da tre anni, il primo mese di offerta telefonia sarà gratis. Previsti ben sei mesi di Fibra ottica gratuita, invece, per tutti coloro che sono abbonati da almeno sei anni.

La seconda occasione riguarda invece il decoder di nuova generazione, Sky Q. Gli abbonati da almeno sei anni avranno l’esclusiva opportunità di acquistare questo decoder al prezzo scontato di 29 euro. Il risparmio in questo caso è considerevole, considerati i 99 euro di listino.

La proposta finale invece è quella del ticket Intrattenimento Plus. Oltre al costo scontato di 6,99 euro, i clienti che scelgono questo pacchetto avranno anche il primo mese gratis per il loro account di Netflix.