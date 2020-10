Continuano ad essere numerose le offerte di WindTre nel corso di queste settimane. Il provider arancione non vuole lasciare nulla al caso ed intende arginare l’ascesa di Iliad in cima alla classifica degli operatori attivi in Italia. Per riuscire in questa sua missione, WindTre ha previsto una tariffa molto vantaggiosa in edizione limitata.

WindTre, tariffa in edizione limitata sino ad 70 Giga per tutti

La promozione prevista dal gestore si chiama WindTre Go 70 Fire+. Il pacchetto di consumi garantito da questa tariffa prevede telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, più SMS illimitati verso tutti e 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo da pagare per gli utenti si attesta su quota di 6,99 euro con rinnovo mensile. A questa cifra ci sarà da aggiungere soltanto un versamento una tantum di 10 euro per l’attivazione della rete.

La Wind Go 70 Fire+ come già accennato si presenta nella formula Limited Edition. La proposta, allo stato attuale, è disponibile solo in alcune città sul territorio nazionale con diffusione omogenea da Nord a Sud.

Oltre alla compatibilità territoriale, per l’attivazione di WindTre Go 70 Fire+ sarà anche necessario effettuare l’operazione portabilità della propria rete da altro gestore. La tariffa è compatibile per gli ex clienti ed anche per tutti coloro che ora hanno piano con TIM, Vodafone, Iliad o anche operatori virtuali.

La WindTre Go 70 Fire+, come altre iniziative winback previste dall’operatore, non prevede la possibilità di sottoscrizione attraverso il sito ufficiale. La tariffa sarà disponibile per un arco di tempo limitato negli store del gruppo.