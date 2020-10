Ve ne avevamo parlato soltanto ieri dell’arrivo imminente di un nuovo smartphone targato LG ed effettivamente così è stato. Nel corso delle ultime ore, infatti, la nota azienda sudcoreana LG ha annunciato ufficialmente il nuovo smartphone di fascia media LG Q52. In particolare, sono stati confermati tutti i rumors e le indiscrezioni trapelate fino ad ora.

LG Q52 ufficiale: ecco la scheda tecnica

L’azienda LG ha quindi ufficializzato per il mercato sudcoreano questo nuovo device. In realtà, al di fuori di questo mercato, il nuovo device è anche conosciuto con il nome di LG K52. L’aspetto estetico e la scheda tecnica dei due dispositivi sono infatti piuttosto simili e in sostanza tutto è pressoché lo stesso. Dal punto di vista estetico, il nuovo LG Q52 si distingue per la presenza di un display con un piccolo foro centrale. Lo schermo è nello specifico un LCD IPS in risoluzione HD+. Le prestazioni sono invece affidate al processore MediaTek Helio P35. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.

Display forato con una diagonale pari a 6.6 pollici in risoluzione HD+

Processore MediaTek Helio P35

GPU PowerVR GE8320

Tagli di memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibili tramite microSD

Quad camera posteriore con sensori fotografici da 48+5(grandangolo)+2(macro)+2(profondità) megapixel

Fotocamera anteriore da 13 megapixel

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, porta USB Type C, GPS/A-GPS, chip NFC

Altro: certificazione militare MIL-STD-810G , tasto fisico dedicato a Google Assistant

Batteria da 4000 mAh

Colorazioni: Silky White e Silky Red

Il nuovo smartphone targato LG è già disponibile all’acquisto per il mercato sudcoreano ad un prezzo di circa 240 euro al cambio attuale.